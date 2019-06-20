Люксембург вимагає чергових пояснень від УЄФА у справі Мораеса

Раніше УЄФА вже відхилив протест і апеляцію Федерації футболу Люксембургу.

Федерація футболу Люксембургу зажадає у УЄФА надати причини відхилення апеляції у справі натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораеса. Про це інформує Luxemburger Wort.

Відзначається, що лише після отримання пояснень від організації люксембурзька сторона думатиме над подальшими діями з цього питання.

Нагадаємо, що вчора апеляційний комітет УЄФА не задовольнив заяву з боку Португалії та Люксембургу у справі натуралізації нападника збірної України Жуніора Мораеса.

Таким чином, процедура отримання форвардом «Шахтаря» українського громадянства і наступні його виступу за національну збірну України виявились повністю правомірними.

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Раніше, 3 травня, УЄФА підтвердив правомірність позиції Української асоціації футболу, згідно якої гра Жуніора Мораеса у відбіркових матчах Євро-2020 проти Португалії (0:0) і Люксембург (2:1) не суперечать чинним нормам УЄФА й ФІФА.

Протести федерацій футболу Португалії й Люксембургу відхилили. Відтак результати обох зустрічей залишаються чинними.