Людмила Кіченок знялася з парного чвертьфіналу турниру WTA у Бірмінгемі

Українська тенісистка Людмила Кіченок через травму не змогла продовжити матч 1/4 финалу парної сітки турніру WTA у Бірмінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 1 млн 6 тис 263 дол.

Зустріч Людмила Кіченок/Ракель Атаво (США) - Шувей Се (Китай)/Барбора Стрицова (Чехія) було зупинено у першому сеті за рахунку 4:1 на користь суперниць українсько-американської пари, повідомляє Укрінформ.

Завтра свій шанс потрапити до парного півфіналу у Бірмінгемі спробує використати сестра Людмили Кіченок Надія, партнеркою якої є американка Ебігейл Спірс. Гратиме дует проти 4-х номерів посіву Анни-Лени Гренефельд (Німеччина) та Демі Схюрс (Голландія).