Українські шаблістки і рапіристи залишилися без командних медалей на ЧЄ-2019

20 червня відбулися командні змагання в жіночій шаблі та чоловічій рапірі на чемпіонату Європи з фехтування, який проходить в Дюссельдорфі (Німеччина).

Збірна України не зуміла завоювати медалі в четвертий день змагань. Українські шаблістки в 1/4 фіналу поступилися Угорщині, а чоловіки - італійцям. Про це повідомляє XSPORT.

У шаблі українки в 1/8 фіналу легко пройшли румунок 45:32, але в чвертьфіналі прикрим чином поступилися Угорщині. Команда у складі Аліни Комащук, Ольги Харлан і Олени Вороніної вела по ходу більшої частини зустрічі, але в сьомій та восьмій сутичках втратили перевагу в 4 очки. Останньою на доріжку від України вийшла чемпіонка Європи-2019 в особистому заліку Ольга Харлан, яка спробувала вивести команду в півфінал, але їй не вистачило зовсім трохи - 44:45. У підсумку, українки посіли 7 місце.

У чоловічій рапірі команда в складі Дмитра Чучукала, Ростислава Герцика і Андрія Погребняка спершу пройшла Бельгію в 1/8 фіналу - 45:31, але потім зустрілася з італійцями, яким поступилася з рахунком 28:45.

Відзначимо, що Україна після “золота” Харлан ще жодного разу не піднялася на п'єдестал чемпіонату Європи-2019. Богдан Нікішин в особистій шпазі пройшов чемпіона Олімпійських ігор, але зупинився за крок від медалі, а наступного дня Яна Шемякіна та Олена Кривицька після успішних чвертьфіналів поступилися з однаковим рахунком 14:15.

21 червня пройдуть командні змагання в жіночій рапірі та чоловічій шпазі, а в заключний день чемпіонату Європи - в жіночій шпазі та в чоловічій шаблі.

Фото: facebook/fie.org