Зінченко ідеально вписується в довгострокову стратегію "Ман Сіті" - спортдиректор

Спортивний директор англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” Чікі Бегірістайн прокоментував продовження контракту з Олександром Зінченком, про яке клуб офіційно повідомив 20 червня.

Чікі Бегірістайн, зокрема, відзначив, що 22-річний український футболіст ідеально вписується в довгострокову стратегію “Ман Сіті”.

“Зінченко за останні два сезони показав, який він прекрасний талант. Він не лише має чудовий перший дотик і ліву ногу, він - гравець, який зосереджується на тому, щоб стати кращим футболістом, яким тільки може стати. Його прогрес із часу приєднання до нас говорить все, що вам потрібно знати про його ставлення і здібності.

Молодий, голодний до гри і вже визнаний на міжнародній арені, він ідеально вписується в нашу довгострокову стратегію. Ми раді, що він хоче залишитися тут", - цитує Бегірістайна офіційний сайт ФК “Манчестер Сіті”.

Як повідомлялося, півзахисник збірної України Олександр Зінченко підписав новий контракт з англійським футбольним клубом “Манчестер Сіті”, за який виступає з 2016 року. Угода розрахована на п'ять років. Офіційно про угоду повідомили сьогодні, 20 червня.