Українець Манафов зіграє у парному півфіналі турніру у Фергані
Укрінформ
Український тенісист Владислав Манафов разом з казахстанцем Тимуром Хабібуліним обіграли у четвер господарів корту Санжара Файзієва та Хомоюна Султанова у чвертьфіналі турніру ATP Challenger Tour у Фергані (Узбекистан).
Зустріч, яка тривала півтори години, завершилася з рахунком 6:4, 6:7 (5:7), 10:3, повідомляє Укрінформ.
У півфіналі Владислав і Тумур екзаменуватимуть перший сіяний дует зі США Еван Кінг/Гантер Різ.
В одиночному розряді цього турніру Манафов у першому колі програв Сідхарту Равату з Індії - 6:7 (2:7), 2:6.