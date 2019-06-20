Лопатецька продовжує відновлення після операції на коліні
Відео, на якому Дар’я Лопатецька виконує вправи на відновлення, поділився її фізіотерапевт на своїй сторінці в Instagram .
"Другий день без милиць після місяця з нульовим навантаженням. Даша, ти неймовірна", - йдеться в коментарі до відео.
External meniscus rehab - 2nd day without crutches after one month no load!!go Dasha you are incredible💪🏻💪🏻💪🏻💪🏻🔥🔥🔥🎾🎾🎾🎾 #villastuart #rome #roma #rehab #kneerehab #meniscusrehab #sportrehab #rehabilitation #fisioterapia #fisioterapista #physiotherapy #physicaltherapy #sportsphysiotherapy #tennis #wta @dashalopatetskaya
Нагадаємо, востаннє Дар’я Лопатецька виходила на корти ще на початку травня, коли здобула перемогу на старті турніру в Римі, після чого знялася через травму з поєдинку другого кола.