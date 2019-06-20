Лопатецька продовжує відновлення після операції на коліні

Українська тенісистка Дар’я Лопатецька приступила до виконання спеціальних вправ, щоб зміцнити ногу після операції на меніску.

Відео, на якому Дар’я Лопатецька виконує вправи на відновлення, поділився її фізіотерапевт на своїй сторінці в Instagram .

"Другий день без милиць після місяця з нульовим навантаженням. Даша, ти неймовірна", - йдеться в коментарі до відео.

Нагадаємо, востаннє Дар’я Лопатецька виходила на корти ще на початку травня, коли здобула перемогу на старті турніру в Римі, після чого знялася через травму з поєдинку другого кола.