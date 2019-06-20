Калініна пройшла до 1/4 фіналу турніру ITF у Старе Сплави
Укрінформ
Українська тенісистка Ангеліна Калініна продовжує переможну серію виступів на ґрунті.
Ангеліна Калініна зіграє в чвертьфіналі турніру ITF W60 + H у Старе Сплави (Чехія). Про це повідомляє БТУ.
У другому колі змагань у Чехії третя сіяна українська тенісистка обіграла росіянку Софію Лансере з рахунком 6:1, 6:0.
Поєдинок тривав лише 46 хвилин.
У чвертьфіналі Калініна зустрінеться з переможницею матчу між Лаурою-Йоанною Паар з Румунії і сербкою Деяною Раданович, посіяною під восьмим номером.
Відзначимо, що Ангеліна Калініна виграла вже сьомий матч поспіль: минулого тижня вона стала чемпіонкою 25-тисячника в чеському Пршерові.