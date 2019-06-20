Виконком ФІБА Європа обрав двох українців до постійних комісій федерації

У Мюнхені відбулося перше робоче засідання новообраного виконавчого комітету ФІБА Європа.

Серед інших важливих питань виконком обрав представників національних асоціацій у постійних комісіях баскетбольної федерации. Від України до них ввійшли одразу двоє представників, повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Генерального секретаря Федерації баскетболу України Володимира Драбіковского обрано до Технічної комісії ФІБА Європа. Вона є офіційним органом з тлумачення та застосування офіційних правил гри у баскетбол.

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Президент БК "Рівне" Сергій Ліщук увійшов обрано до Юнацької комісії ФІБА Європа.