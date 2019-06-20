Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула другу перемогу на чемпіонаті світу

Баскетболісти національної збірною України 3х3 виграли в Амстердамі матч третього туру групового раунду чемпіонату світу, здолавши команду Естонії.

Рахунок поєдинку - 15:13, повідомляє прес-служба ФБУ.

Підопічні Олега Юшкіна зробили ривок на старті гри (7:3), однак дозволили супернику зрівняти рахунок. Естонці не відпускали наших хлопців далеко, але й вперед жодного разу не виходили. За рахунку 13:13 українській збірній вдалося відзахищатися і набрати переможні очки.

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Заключний матч групового раунду збірна України зіграє сьогодні проти Монголії. Нагадаємо, що з групи, в якій виступають 5 команд, до плей-оф виходять дві збірні. Наша команда поки має дві перемоги і одну поразку.