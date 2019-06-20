Ломаченко отримає менший гонорар через перенесення поєдинку з Кемпбеллом

Доля об'єднавчого бою між українським боксером Василем Ломаченком і британцем Люком Кемпбеллом може визначитися завтра, 21 червня, на торгах Всесвітньої боксерської ради (WBC).

Поєдинок мав відбутися в Лондоні 31 серпня на 20-тисячній арені О2, але тривалі переговори щодо умов проведення бою привели до несподіваних результатів, повідомляє Sport Arena.

“Нам не вдалося домовитися з представником інтересів українця компанією Top Rank щодо фінансових питань. На п'ятницю призначено торги. Бій, скоріш за все, відбудеться в США”, - зазначив Едді Хірн, промоутер Кемпбелла.

За бій в Лондоні чемпіон WBA і WBO в легкій вазі Василь Ломаченко мав заробити 4 млн доларів. Це був би рекордний гонорар в його професійній боксерській кар'єрі. Але якщо поєдинок пройде в США, гонорар Ломаченка складе близько 3 млн доларів.

Читайте також: Ломаченко розпочав підготовку до бою з Кемпбеллом

Зазначимо, що боксер отримає лише 25% від гонорару. 50% підуть на податки і оплату послуг менеджера Егіса Клімаса та команди, а решту грошей Ломаченко ділить 50 на 50 зі своїм батьком-тренером.

Фото: Getty Images