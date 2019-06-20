Баскетбольна збірна України серед ветеранів стала чемпіоном Європи

Чоловіча збірна України з баскетболу серед ветеранів у віковій категорії 70-ти років стала чемпіоном Європи.

Чемпіонат Європи з баскетболу серед ветеранів проходив у місті Алтея (Іспанія). Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

Підопічні Володимира Карпухіна виграли чотири матчі з чотирьох: двічі перемогли литовську команду “Вільнюс Статибос Сеньоріал” (50:35 та 46:43) та двічі - московський “Вольнік” (41:36 та 38:31).

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Найрезультативнішим гравцем у збірній України став Володимир Мартинов. На його рахунку 9,3 очка за матч.