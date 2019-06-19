Миколенко потрапив в сферу інтересів італійських топ-клубів – ЗМІ

Кілька клубів пильно стежать за 20-річним футболістом киян.

Захисник «Динамо» і збірної України Віталій Миколенко потрапив в сферу інтересів італійських клубів. Про це повідомляє порталу Footboom відомий український скаут Алекс Великих, що працює в «Кальярі».

«Миколенко – це гравець, за яким зараз прискіпливо стежать в Італії. За ним спочатку стежили, як за однією з потенційних зірок на ЧС-2019 U-20. Багато хто чекав подивитися на нього наживо саме на цьому турнірі, проте він не приїхав. Хоча і матчі за національну збірну також принесли свій переконливий ефект. Вони показали що в гравцеві не помилились.

Перший сезон на дорослому рівні видався хорошим: успішні ігри не лише в клубі, але і головній команді країни. Закрити Кріштіану Роналду здатен не кожен, а успішно зробити – на це здатні лише одиниці.

У Миколенку приваблює те, що цей гравець здатний закрити відразу дві ігрові позиції - як лівого крайнього захисника, так і лівого центрального захисника, при цьому і в схемі з 4-ма захисникам, і в схемі з 3-ма. Дефіцитна в захисті ліва нога і удавана невимушеність його дій на полі тільки підсилюють відчуття його перспективності», - розповів в інтерв'ю Великих.

Нагадаємо, що Миколенко зацікавив «Мілан». Новому технічному директору клубу Паоло Мальдіні 20-річного українця представив головний тренер національної збірної Андрій Шевченко.

В минулому сезоні Миколенко зіграв в 32 матчах за «Динамо». В його активі 1 гол і 5 результативних передач. Також на рахунку захисника 5 матчів за збірну України.