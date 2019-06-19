УЄФА залишив в силі дискваліфікацію Неймара після апеляції "ПСЖ"

27-річний бразильський форвард французького футбольного клубу “ПСЖ” Неймар пропустить 3 гри в Лізі чемпіонів УЄФА.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) залишив в силі дискваліфікацію форварда “ПСЖ” Неймара. Про це повідомляє XSPORT.

УЄФА дискваліфікував гравця на 3 матчі Ліги чемпіонів після інциденту в поєдинку з "Манчестер Юнайтед". Неймар був незадоволений рефері в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти “Манчестер Юнайтед” (1:3) і намагався прорватися в суддівську кімнату після закінчення зустрічі.

“ПСЖ” подав протест, однак апеляція була відхилена.

Раніше бразильський нападник паризького футбольного клубу “ПСЖ” Неймар був дискваліфікований на 3 матчі за те, що вдарив в обличчя вболівальника після матчу Кубка Франції проти “Ренна”.

Фото: Eurosport