Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася у другій поспіль грі чемпіонату світу

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася у другій поспіль грі чемпіонату світу

Укрінформ
Баскетболістки національної збірної України 3х3 програли 19 червня матч групового раунду чемпіонату світу в Амстердамі команді Італії.

Рахунок поєдинку - 15:17, повідомляє прес-служба ФБУ.

"Україна вигравала 2 очки за 50 секунд до кінця матчу, але не втримала перевагу", - зазначили у прес-службі. 

Читайте також: Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 програла перший матч чемпіонату світу

Наступні матчі групового раунду чемпіонату світу команда Володимира Холопова проведе 21 червня проти Нової Зеландії та Індонезії. 

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-