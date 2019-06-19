Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася у другій поспіль грі чемпіонату світу
Укрінформ
Баскетболістки національної збірної України 3х3 програли 19 червня матч групового раунду чемпіонату світу в Амстердамі команді Італії.
Рахунок поєдинку - 15:17, повідомляє прес-служба ФБУ.
"Україна вигравала 2 очки за 50 секунд до кінця матчу, але не втримала перевагу", - зазначили у прес-службі.
Наступні матчі групового раунду чемпіонату світу команда Володимира Холопова проведе 21 червня проти Нової Зеландії та Індонезії.