Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 поступилася у другій поспіль грі чемпіонату світу

Баскетболістки національної збірної України 3х3 програли 19 червня матч групового раунду чемпіонату світу в Амстердамі команді Італії.

Рахунок поєдинку - 15:17, повідомляє прес-служба ФБУ.

"Україна вигравала 2 очки за 50 секунд до кінця матчу, але не втримала перевагу", - зазначили у прес-службі.

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Наступні матчі групового раунду чемпіонату світу команда Володимира Холопова проведе 21 червня проти Нової Зеландії та Індонезії.