Погранична завоювала 3 медалі на змаганнях із художньої гімнастики в Кореї

Віце-чемпіонка юнацької Олімпіади українська грація Христина Погранична завоювала 3 медалі на міжнародному турнірі KOREA CUP SAMDASOO 2019.

Змагання з художньої гімнастики проходили в Республіці Корея 18-19 червня. Про це повідомляє прес-служба Федерації гімнастики України.

Христина Погранична стала переможницею у вправах з обручем і булавами, піднялася на третю сходинку п'єдесталу у вправі з м'ячем і стала 5-ю у вправі зі стрічкою. Таким чином, Христина Погранична привезе в Україну 2 “золота” і 1 “бронзу”.

Участь у змаганнях також брала призер чемпіонатів України Ганна Собещакова. Гімнастка показала 8-й результат у вправах з обручем і м'ячем, 9-й - у вправі з булавами і 13-й - у вправі зі стрічкою.