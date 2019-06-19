Пляжний футбол: 12 українців готуються до ІІ Європейських ігор

Збірна України з пляжного футболу увійшла до числа 8 команд, що забезпечили собі право участі в Іграх-2019 у Мінську (Білорусь).

Наставник збірної України з пляжного футболу Євген Варениця визначився зі складом, який візьме участь у ІІ Європейських іграх, які стартують у Мінську вже 21 червня. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Для підготовки до престижного турніру Євген Варениця викликав 12 футболістів:

воротарі - Віталій Сидоренко, Андрій Неруш;

польові гравці - Дмитро Медвідь, Ігор Борсук, Андрій Борсук, Олександр Корнійчук, Роман Пачев, Олег Зборовський, Костянтин Макеєв, Іван Глуцький, Дмитро Войтенко, Ярослав Заворотний.

17 червня українська команда зібралася в Києві й розпочала підготовку до ІІ Європейських ігор. Готуються “синьо-жовті” в столичному Гідропарку. Тренування проходять щодня у дворазовому режимі. Під час підготовки Євген Варениця запланував два контрольні поєдинки — з київськими “Гріффіном” та “Альтернативою”.

У п'ятницю на збірників чекає вихідний день, а вже 22 червня ввечері команда вирушить до Мінська.

Збірна України з пляжного футболу на ІІ Європейських іграх виступатиме у групі В разом з Іспанією, Італією та Росією.

Розклад матчів збірної України:

25.06.2019. Україна — Італія (18.00)

26.06.2019 Іспанія — Україна (18.00)

27.06.2019 Україна — Росія (15.30)