Троє українських легкоатлетів виступлять на ЧЄ-2019 з гірського бігу
Укрінформ
Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка візьме участь в чемпіонаті Європи з гірського бігу.
Чемпіонат Європи з гірського бігу відбудеться 7 липня в місті Церматт (Швейцарія). Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.
У складі збірної України до Швейцарії вирушать легкоатлети:
жінки - Олена Китиця;
чоловіки - Олександр Ченікало (Львівська обл.), Богдан Добранський (Львівська обл.).
Згідно з критеріями та умовами відбору до складу збірної України, ФЛАУ оплачує участь у даних змаганнях переможців чемпіонату України з гірського бігу (9 червня, Мукачево) Олени Китиці та Олександра Ченікали.
На фото: О. Ченікало/chenikalo.in.ua