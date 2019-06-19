Троє українських легкоатлетів виступлять на ЧЄ-2019 з гірського бігу

Виконавчий комітет ФЛАУ затвердив склад збірної України, яка візьме участь в чемпіонаті Європи з гірського бігу.

Чемпіонат Європи з гірського бігу відбудеться 7 липня в місті Церматт (Швейцарія). Про це повідомляє пресслужба ФЛАУ.

У складі збірної України до Швейцарії вирушать легкоатлети:

жінки - Олена Китиця;

чоловіки - Олександр Ченікало (Львівська обл.), Богдан Добранський (Львівська обл.).

Згідно з критеріями та умовами відбору до складу збірної України, ФЛАУ оплачує участь у даних змаганнях переможців чемпіонату України з гірського бігу (9 червня, Мукачево) Олени Китиці та Олександра Ченікали.

На фото: О. Ченікало/chenikalo.in.ua