Наш стрибун у висоту готується до Європейських ігор.

Бронзовий призер Олімпійських ігор, чемпіон світу і Європи, лідер світового сезону зі стрибків у висоту Богдан Бондаренко провів сьогодні відкрите тренування у Києві. Про це повідомляє Укрінформ.

Тренування відбулося на столичному стадіоні «Піонер». Це одне з останніх занять Бондаренка перед відльотом 21 червня до Мінська. Там Богдан Бондаренко разом зі збірною України з легкої атлетики змагатиметься на Європейських іграх.

Богдан Бондаренко провів у Києві відкрите тренування / Фото: П. Багмут, Укрінформ

Під час відкритого тренування журналісти мали змогу поспілкуватися з Богданом Бондаренком, а також президентом ФЛАУ Ігорем Гоцулом та головним тренером з легкої атлетики України В’ячеславом Тиртишником.

«Я щасливий повернутися до повноцінних тренувань і змагань після майже дворічної перерви, під час якої я заліковував свої травми. Головні плани на цей сезон – Європейські ігри в Мінську та чемпіонат світу в Катарі. Звичайно, хочеться повернутися з медалями», - розповів Богдан Бондаренко. Після спілкування зі ЗМІ та тренування наш стрибун мав також фотосесію та роздав автографи.

Крім цього, Ігор Гоцул і В’ячеслав Тиртишник розказали журналістам про підготовку збірної України та новий формат DNA (Dynamic New Athletics), у якому і проводитиметься легкоатлетичний турнір на Європейських іграх у Мінську.

Нагадаємо, Богдан Бондаренко переміг на етапі «Діамантової ліги» в Рабаті з результатом 2.28 м. Зазначимо, що він переміг вже на другому етапі «Діамантової ліги» в цьому сезоні. В Римі українець виграв з результатом 2.31 м.