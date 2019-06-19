Сьогодні футбольні збірні мерів України та Словаччини проведуть спаринг в Одесі

В Одесі пройде товариський матч між футбольними збірними мерів України та Словаччини.

Поєдинок футбольної збірної мерів України з діючим чемпіоном Європи командою Словаччини відбудеться 19 червня на стадіоні “Чорноморець” і розпочнеться о 18.00.

У цій грі діями української команди керуватиме відомий вітчизняний тренер Сергій Ковалець.

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Нагадаємо, 27 травня футбольні збірні мерів України та Польщі провели товариський поєдинок перед матчем юнацької збірної на ЧС-2019. Долю протистояння вирішив єдиний м'яч, який забив мер Брацлава (Вінницька область) Віталій Мазур. Таким чином, українські мери святкували перемогу з рахунком 1:0.

Фото: footboom.com