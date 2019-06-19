Сьогодні "Зоря" дізнається свого суперника в єврокубках у сезоні-2019/20

19 червня в штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні відбудеться жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

За підсумками сьогоднішнього жеребкування у Ньйоні визначиться суперник (або пара потенційних суперників) першого представника України в єврокубках сезону-2019/20 луганського футбольного клубу “Зоря”. Про це повідомляє прес-служба УАФ.

Команда, яку нещодавно очолив Віктор Скрипник, на цьому етапі змагань перебуватиме серед сіяних. Розпочнеться церемонія жеребкування о 14.00 за київським часом.

Матчі другого відбіркового етапу пройдуть 25 липня та 1 серпня.

Нагадаємо, що українську асоціацію на міжнародній арені представлятимуть п'ять клубів: “Шахтар”, “Динамо”, “Олександрія”, “Зоря” і “Маріуполь”.

Фото: zarya-lugansk.com