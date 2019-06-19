Фонсека хоче придбати для “Роми” Коваленка з “Шахтаря”

Головний тренер італійського футбольного клубу “Рома” Паулу Фонсека зацікавлений в придбанні гравця донецького “Шахтаря” Віктора Коваленка.

23-річний півзахисник “Шахтаря” має контракт із клубом ще на один сезон, а його трансфер обійдеться менше 8 млн євро. Про це повідомляє Calciomercato.

“Не лише Ісмаїлі і Тайсона, Фонсека хотів би придбати і Віктора Коваленка у “Шахтаря”. Талановитий 23-річний український півзахисник дуже гарно провів сезон, його контракт закінчується 2020 року і коштує менше 8 млн євро”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що в сезоні-2018/19 Коваленко зіграв за “Шахтар” у 37 матчах, в яких забив 7 м’ячів і зробив 2 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що “Шахтар” і “Рома” близькі до домовленості щодо трансферу лівого захисника “гірників” Ісмаїлі. Новий клуб Паулу Фонсеки готовий заплатити “Шахтарю” 15 млн євро.

46-річний португальський фахівець Паулу Фонсека цього літа перейшов із “Шахтаря” до “Роми”. Офіційне повідомлення про його перехід із клубу з’явилося на сайті донеччан 11 червня. Фонсека очолював "Шахтар" із 1 червня 2016 року.

Фото: ФК "Шахтар"