«Шахтар» планує придбати бразильського захисника Педро Енріке

Минулий сезон він грав під керівництвом нового тренера «Шахтаря» Луїша Каштру.

Донецький «Шахтар» може придбати центрального захисника Педро Енріке з «Віторії» (Гімарайнш). Про це повідомляє Blogdeprimeira.com.

Гравця в команді бажає бачити новий тренер «гірників» Луїш Каштру. Він лише минулого тижня перейшов у «Шахтар» з «Віторії», замінивши на посаді наставника донецького клубу Паулу Фонсеку, який пішов в «Рому».

26-річний Педро Енріке перейшов у «Віторію» в 2015 році на правах оренди, після чого його викупили португальці в січні минулого року.

У минулому сезоні бразильський центральний захисник провів за «Віторію» (Гімарайнш) 35 матчів у всіх турнірах, забивши 3 м’ячі. Його трансферна ціна – 5 млн євро. Контракт з «Віторією» чинний до літа 2022 року.

У минулому сезоні «Віторія» (Гімарайнш) на чолі з Луїшем Каштру посіла п'яте місце в чемпіонаті Португалії і вийшла в Лігу Європи. «Шахтар» в минулому сезоні виграв УПЛ і Кубок України.