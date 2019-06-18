Людмила Кіченок зіграє у чвертьфіналі парних змагань турніру WTA у Бірмінгемі

Українська теніистка Людмила Кіченок подолала у вівторок стартове коло парної сітки турніру WTA у Бірмінгемі (Велика Британія) із призовим фондом 1 млн 6 тис 263 долл.

Українсько-американський дует Кіченок/Ракель Атаво упевнено, за 1 годину 9 хвилин, переміг румунсько-британську пару Міхаела Бузарнеску/Гізер Вотсон - 6:4, 6:3, повідомляє Укрінформ.

В 1/4-й Людмила та Ракель зустрінуться з другою сіяною китайсько-чеською парою Шувей Се/Барбора Стрицова.

Нагадаємо, що раніше право зіграти у чвертьфіналі здобула сестра Людмили Кіченок Надія, яка разом з американкою Ебігейл Спірс зустрінеться з переможницями матчу сестер з Тайваню Хао-Чин Чань/Латіша Чань проти німецько-голландського дуету Анна-Лєна Гренефельд - Демі Схюрс.

Читайте також: Костюк перемогла Завацьку на шляху до основної сітки турніру ITF в Ілклі

Досягла цієї стадії й одеситка Даяна Ястремська, партнеркою якої є китаянка Ван Цян. Їхні суперниці - австралійка Ешлі Барті та німкеня Юлія Гергес.