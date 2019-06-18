Футболіст “Реала” Родрігес перейшов в оренду до “Наполі” - ЗМІ

Італійський футбольний клуб “Наполі” орендував у мадридського “Реала” Хамеса Родрігеса.

Колумбійський футболіст продовжить кар'єру в команді Карло Анчелотті. Про це повідомляє Sport Arena.

“За інформацією ESPN, колумбійський атакуючий півзахисник мадридського “Реала” Хамес Родрігес оформив перехід на правах оренди в “Наполі". Журналіст Джанлука ді Марція повідомляв, що 27-річний футболіст гратиме в Неаполі з правом викупу в контракті”, - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що інтерес до колумбійцеві також проявляли представники англійського “Манчестер Юнайтед”.

Попередні 2 сезони Хамес Родрігес провів на правах оренди в “Баварії”. У сезоні-2018/19 колумбійський півзахисник зіграв за клуб 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 м’ячів і зробив 6 результативних передач. “Баварія” виграла чемпіонат і Кубок Німеччини за підсумками сезону.

Мюнхенський клуб не став активувати опцію викупу, тому Хамес повернувся до “Реала” на початку літа.

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