Ястремська програла Гергес на старті турніру WTA у Бірмінгемі

Українська тенісистка Даяна Ястремська (35-та "ракетка" світу) проглала у вівторок Юлії Гергес з Німеччини (19) у першому раунді турніру WTA серії Premier у Бірмінгемі (Велика Британия) із призовим фондом 1 млн 6 тис 263 дол.

Результат поєдинку - 6:3, 4:6, 3:6, повідомляє Укрінформ. Зустріч тривала 1 годину 47 хвилин. Читайте також: Світоліна не пройшла Гаспарян на турнірі WTA у Бірмінгемі Пізніше сьогодні свій матч першого кола на корті Бірмінгема проведе друга "ракетка" України Леся Цуренко (32), яка зустрінеться з американкою Дженніфер Брейді (66).