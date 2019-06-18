Плоскіна подала апеляцію в CAS на рішення про довічну дискваліфікацію від тенісу

Українська тенісистка Олена Плоскіна звернулася до Спортивного арбітражного суду (CAS) в Лозанні.

Олена Плоскіна спростовує заяву слідства, що була замішана в організації договірних матчів і відмовлялася співпрацювати з антикорупційними органами. Про це повідомляє БТУ.

Українська тенісистка пояснює, що електронні листи від організації приходили на неіснуючу адресу. Юристи вважають, що є великий шанс скоротити термін дискваліфікації максимум до одного року.

Відеосюжет телеканалу “Репортер”:

Нагадаємо, в травні українська тенісистка Олена Плоскіна була визнана винною в організації договірних матчів. Крім довічної дискваліфікації, яка включає в себе заборону на відвідування будь-яких офіційних турнірів, організованих або схвалених керівними тенісними органами, 22-річна одеситка Олена Плоскіна має заплатити штраф у розмірі 20 тис. доларів.

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В офіційному прес-релізі Tennis Integrity Unit (TIU) йдеться, що Плоскіна в жовтні 2016 року представила іншого гравця людині, яка пропонувала грошову винагороду за проведення матчу з фіксованим результатом. Також вона визнана винною в тому, що не повідомила в антикорупційні органи про інші два випадки з договірними матчами, про які була поінформована.