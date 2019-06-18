Маркевич: Збірна U20 показала, що Україна здатна вигравати футбольні форуми
Укрінформ
Голова Комітету національних збірних команд Української асоціації футболу (УАФ) Мирон Маркевич підбив підсумки сезону, що завершився.
Він, зокрема, підкреслив, що успіх юнацької збірної U20 на чемпіонаті світу у Польщі свідчить про те, що Україна вже здатна вигравати великі футбольні форуми, повідомляє прес-служба УАФ.
"Успіх збірної U20 у Польщі - яскравий приклад для всіх наших молодих футболістів, як можна досягати успіху, - заявив Маркевич. - Немає нічого неможливого. Ця перемога - велика командна робота всієї Української асоціації футболу. Сподіваюся, що цей тріумф допоможе в розвитку вітчизняного футболу. Нині усе треба спрямувати на розвиток гри в країні. Дуже слушний період. Наша збірна показала, що й такі держави, як Україна, можуть вигравати великі форуми".