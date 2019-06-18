Букмекери віддають перевагу суперниці Цуренко в сьогоднішньому матчі в Бірмінгемі

Друга “ракетка” України Леся Цуренко продовжує свій трав'яний сезон і сьогодні зіграє з Дженніфер Брейді на турнірі WTA в Бірмінгемі.

Поєдинок пройде п'ятим запуском на корті №1. Початок ігрового дня - о 13.30 за київським часом. Про це повідомляє БТУ.

Леся Цуренко посідає 32 місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), Дженніфер Брейді (США) — 66-е.

Букмекери в цьому протистоянні невелику перевагу віддають тенісистці зі США. На її перемогу пропонується коефіцієнт 1,66, на перемогу українки — 2,10.

Леся Цуренко вшосте виступає в Бірмінгемі (Англія). Минулого сезону вона показала свій кращий результат, ставши тут чвертьфіналісткою. Брейді минулого року дебютувала на цьому турнірі, де програла в першому колі.

Фото: Jimmie48 Photography