Мякушко визнаний кращим футболістом “Карпат” у сезоні-2018/19

Львівський футбольний клуб “Карпати” підбив підсумки голосування вболівальників за кращого гравця сезону-2018/19.

Найбільшу кількість голосів уболівальників набрав півзахисник “Карпат” Сергій Мякушко. Про це повідомляє прес-служба ФК “Карпати”.

Сергій Мякушко у голосуванні, яке проводилося на офіційних сторінках клубу в соціальних мережах, набрав понад 35% голосів. Друге місце посів Мар’ян Швед — 30%, третє - Франціско Ді Франко (13%).

Вього в сезоні-2018/19 в активі Руслана Мякушка 8 забитих м’ячів та 4 результативні передачі. У травні він визнавався кращим гравцем УПЛ.