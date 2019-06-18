Збірна України з баскетболу 3х3 розпочала чемпіонат світу з перемоги

Чоловіча збірна України з баскетболу 3х3 здобула перемогу у своєму стартовому матчі на чемпіонаті світу в Амстердамі.

У поєдинку групового раунду команда Олега Юшкіна обіграла Пуерто-Ріко - 21:19, повідомляє прес-служба ФБУ. Українці лідирували протягом більшої частини матчу, але дозволили супернику зробити ривок та зрівняти рахунок наприкінці гри. Однак своєчасні очки від Максима Закурдаєва допомогли нашій збірній вирвати перемогу. Читайте також: Українські баскетболісти стартують на Кубку світу 3х3 матчем з пуерториканцями Другий матч ігрового дня українська команда проведе сьогодні проти Росії.