"Аталанта" відмовилася підписувати Малиновського — ЗМІ

Італійський футбольний клуб “Аталанта” відмовився підписувати півзахисника бельгійського “Генка” Руслана Малиновського.

Як стало відомо FootBoom, "Аталанта" остаточно відмовилася купувати у "Генка" півзахисника збірної України Руслана Малиновського. Причини такого рішення поки невідомі.

Раніше повідомлялося, що бельгійський клуб вимагав у потенційних покупців 20 млн євро за 26-річного українського футболіста. Сам Малиновський відкрито висловив бажання залишити "Генк" заради переходу в один з топ-чемпіонатів Європи.

Нагадаємо, Руслан Малиновський перейшов до “Генка” в січні 2016 року, а через півтора року бельгійський клуб викупив його контракт у донецького “Шахтаря” за 3 млн євро.

Минулого сезону українець провів 51 матч за “Генк”, в яких відзначився 16 голами і 16 результативними передачами.

Фото: krcgenk.be