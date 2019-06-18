Тайсон став кращим футболістом сезону-2018/19 у “Шахтарі”

Уболівальники донецького футбольного клубу “Шахтар” визначили кращого футболіста команди в сезоні-2018/19.

За результатами голосування переможцем став 31-річний капітан “Шахтаря” бразильський футболіст Тайсон, який набрав 3 129 балів. Про це повідомляє прес-служба ФК “Шахтар”.

Минулого сезону півзахисник провів 35 матчів, в яких відзначився 6 забитими м'ячами і 15 результативним передачами. Вболівальники тричі називали його кращим гравцем місяця - у вересні, листопаді та травні.

Відео кращих моментів гри Тайсона в травні:

Друге місце в голосуванні посів голкіпер Андрій П'ятов з 1 411 голосами, третє - Марлос (797).

Всього в опитуванні на офіційних сторінках “Шахтаря” в соціальних мережах взяли участь 6 611 уболівальників.