Хачеріді заперечив усі чутки про перехід в «Шахтар»

Захисник зізнався, що після 10 років в «Динамо», він не може грати за «Шахтар».

Екс-захисник «Динамо» Євген Хачеріді спростував чутки про можливий перехід в «Шахтар». Про це він розповів Youtube-каналу «Зе Інтерв’юер».

«Це неправда, я не знаю, хто це пише, звідки з'являються ці чутки. Я тільки в інтернеті читаю, іноді дружина каже, іноді товариш скине. Це маячня. Якщо брати в принципі, то Хачеріді в «Шахтарі» - думаю, ні. Ні. Я віддав 10 років «Динамо», так що це неможливо», - сказав Хачеріді.

Інформацію про можливий перехід Хачеріді раніше спростував генеральний директор «Шахтаря» Сергій Палкін.

Також Євген Хачеріді підтвердив, що став вільним агентом. Минулий сезон Хечеріді провів у складі грецького ПАОКа, зігравши лише 11 матчів.