«Київ-Баскет» сподівається потрапити в Лігу чемпіонів

Президент ФБУ обіцяє поборотися за пряму путівку в ЛЧ для київського клубу

Президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що після відмовив від участі в Лізі чемпіонів южненського «Хіміка», ФБУ зробить все можливе для участі в турнірі «Київ-Баскета». Про це повідомляє сайт ФБУ з посиланням на радіо «Новое Время».

«Спонсор «Хіміка» Припортовий завод (ОПЗ) вже рік не працює, в клубі є великі фінансові проблеми. У них дуже хороша молода команда, вони розраховують на дубль, тому зможуть грати без великих грошей. Але грошей на легіонерів, без яких грати в єврокубках безглуздо, у них не вистачає

«Хімік» коректно відмовився і у «Київ-Баскета» є можливість брати участь в Лізі чемпіонів через кваліфікацію. Хоча ми спробуємо, щоб нам дали wild card і клуб потрапив туди напряму. Якщо не отримають, то зіграють через кваліфікацію», - розповів Бродський.

Нагадаємо, з нового сезону київським клубом керуватиме латвійський фахівець Айнарс Багатскіс.

За підсумками минулого сезону Суперлігу виграв «Хімік», який у фінальній серії обіграв «Київ-Баскет» (3:0).