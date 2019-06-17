Футбол: "Альбасете" Зозулі поступився "Мальйорці" за право грати в іспанській Прімері

Футбольний клуб "Альбасете", за який виступає український нападник Роман Зозуля, за підсумками стикових матчів проти "Мальйорки" не зміг завоювати право виступати у вищому іспанському дивізіоні - Прімері.

Перша гра, яка проходила на полі "Мальйорки", завершилася переконливою перемогою господарів поля з рахунком 2:0. У матчі-відповіді команда Зозулі виграла лише 1:0, що не дозволило вийти до Прімери. Українець провів два повні матчі, інформує Dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що Зозуля може залишити "Альбасете", якщо команді не вдасться підвищитися у класі. Одним з варіантів можливого працевлаштування футболіста називалося київське "Динамо".