Калениченко не зміг пройти до основної сітки турніру АТР у Братиславі

Український тенісист Данило Калениченко зазнав поразки на відбірковому етапі турніру Bratislava Open - ATP Challenger у Братиславі (Словаччина) із прізовім фондом 69 тис 28 євро.

У кваліфікаційному матчі Данило програв Лукасу Герху з Німеччини - 4:6, 2:6, повідомляє BTU.

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Поєдинок тривав трохи більше за годину. Калениченку не вдалося заробити жодного брейкпойнту, а суперник реалізував 3 брейки з 6-ти. Для тенісистів це був перший очний поєдинок.