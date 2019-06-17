Американський футбол: Ужгородські Лісоруби розгромили Київських Слов’ян

Перша перемога закарпатців в сезоні.

Триває чемпіонат в Українській лізі американського футболу (ULAF). В черговому матчі «Ужгородські Лісоруби» перемогли «Київських Слов’ян» 41:6. Про це повідомляє Укрінформ.

В матчі регулярного чемпіонату Західного дивізіону ULAF «Ужгородські Лісоруби» впевнено обіграли на своєму полі «Київських Слов’ян» 41:6.

Ужгородські "Лісоруби" перемогли київських "Слов’ян" - 41:6 / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

Це перша перемога «Лісорубів» в сезоні після 4 матчів. Ужгородці посідають в Західній конференції 3-е місце. А лідирують тут «Київ Кепіталз» - 4 перемоги в 4 матчах.

Нагадаємо, в черговому чемпіонаті ULAF змагаються 10 команд, які поділені на два дивізіони.