Визначилися всі учасники чемпіонату Європи-2020 з гандболу

За підсумками кваліфікаційного турніру визначився склад учасників XIV чемпіонату Європи з гандболу серед чоловічих команд.

Як повідомляв Укрінформ, збірна України, яка виступала у 8-й відбірковій групі, пробилася на Євро-2020 у числі кращих чотирьох команд, які посіли треті місця у своїх квартетах.

Чемпіонат Європи, в якому вперше візьмуть участь 24 збірні, пройде з 9 по 26 січня 2020 року одночасно у трьох країнах - Австрії, Норвегії і Швеції.

Окрім господарів Євро-2020 Австрії, Норвегії і Швеції та чинного чемпіона континенту Іспанії, у фінальному турнірі європейської першості виступлять Німеччина, Хорватія, Північна Македонія, Словенія, Чехія, Франція, Угорщина, Данія, Польща, Швейцарія, Ісландія, Латвія, Білорусь, Португалія, Росія, Чорногорія, Боснія і Герцеговина, Сербія, Голландія і Україна.

Збірна України ушосте зіграє на чемпіонаті Європи (востаннє у 2010 році). Кращий результат "синьо-жовтих" - 11-те місце (2002).