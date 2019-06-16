Україна зіграє з Чорногорією у відборі на чемпіонат Європи з гандболу

Чоловіча збірна України з гандболу у неділю, 16 червня, проведе заключний, шостий матч кваліфікації чемпіонату Європи-2020.

"Синьо-жовті" у Подгориці зіграють з командою Чорногорії, повідомляє Укрінформ.

Збірній України для виходу на Євро-2020 потрібна перемога або нічия, Чорногорію влаштує лише перемога.

В іншому матчі 8-ї відбіркової групи чемпіон світу Данія зійдеться з Фарерськими островами.

У попередніх турах українці програли данцям (24:30, 30:33), перемогли Чорногорію (29:24) та двічі Фарерські острови (30:19, 27:26).

Турнірне становище після 5-ти турів: Данія - 8 очок, Україна - 6, Чорногорія - 5, Фарерські острови - 1.

На чемпіонат Європи вийдуть по дві перші команди кожної з 8-ми відбіркових груп, а також чотири кращі команди, які посядуть треті місця.