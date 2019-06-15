Спасибі фанатам величезне, грали ніби вдома – Петраков

Спасибі фанатам величезне, грали ніби вдома – Петраков

Укрінформ
Головний тренер збірної України U-20 назвав цю перемогу «матчем свого життя».

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував перемогу на ЧС-2019. Про це він розповів в ефірі «UA:Перший».

«В першу чергу хочу привітати хлопців, свій тренерський та адміністративний штаб з цією перемогою. Можливо гучно сказано, але і весь народ український.

Здорово підтримували. Спасибі фанатам величезне, грали ніби вдома. Вони нас гнали вперед, допомагали, величезне спасибі їм за це.

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Це мій матчі життя. Виграли всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій», - сказав Петраков.  

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.

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