Спасибі фанатам величезне, грали ніби вдома – Петраков

Головний тренер збірної України U-20 назвав цю перемогу «матчем свого життя».

Головний тренер збірної України U-20 Олександр Петраков прокоментував перемогу на ЧС-2019. Про це він розповів в ефірі «UA:Перший».

«В першу чергу хочу привітати хлопців, свій тренерський та адміністративний штаб з цією перемогою. Можливо гучно сказано, але і весь народ український.

Здорово підтримували. Спасибі фанатам величезне, грали ніби вдома. Вони нас гнали вперед, допомагали, величезне спасибі їм за це.

Це мій матчі життя. Виграли всіх вітаю, вибачте, більше не залишилося емоцій», - сказав Петраков.

Нагадаємо, футбольна збірна України U-20 стала чемпіоном світу, обігравши у фіналі Південну Корею 3:1. Це перший в історії українського футболу титул чемпіонів світу.