Українські волейболісти не зіграють у Фіналі чотирьох Золотої Євроліги

Волейболісти нвціональної збірної України обіграли у суботу на майданчику Палацу спорту "Юність" у Запоріжжі команду Білорусі у шостому турі групового етапу Золотої Євроліги (квартет С).

Проте, результат зустрічі 3:2 (23:25, 25:23, 25:22, 23:25, 15:11) не дозволив нашій команди, яку тренує Угіс Крастіньш, посісти перше місце і вийти до Фіналу чотирьох турніру, повідомляє Укрінформ. Читайте також: Волейболістки збірної України програли Словаччині у Золотій Євролізі В іншому матчі групи Фінляндія приймає Чехію. Становище команд на цю хвилину: Беларусь - 13 очок (після 6-ти матчів), Україна - 12 (6), Чехія - 8 (5), Фінляндія - 0 (5).