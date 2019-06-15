Волейболістки збірної України програли Словаччині у Золотій Євролізі
Укрінформ
Національна волейбольна жіноча збірна України поступилася 15 червня в гостях команді Словаччини у шостому турі групового раунду Золотої Євроліги.
Зустріч на майданчику міста Попрад завершилася з рахунком 1:3 (25:27, 25:21, 20:25, 14:25), повідомляє Укрінформ.
Пізніше сьогодні у квартеті А Золотої Євроліги відбудеться гра між збірними Чехії та Швеції. Становище команд на цю хвилину: Україна 12 очок (після 6-ти матчів), Словаччина - 11 (6), Чехія - 10 (5), Швеція - 0 (5).
У Фінал чотирьох виходить лише одна команда з групи.
Результати попередніх матчів за участю підопічних Гарія Єгіазарова:
Україна - Словаччина - 3:0
Швеція - Україна - 0:3
Чехія - Україна - 3:1
Україна - Чехія - 3:0.
Україна - Швеція - 3:0.