Малиновський дав згоду перейти в «Аталанту»

Півзахисник збірної України може найближчими днями перейти в клуб з Бергамо.

Півзахисник «Генка» Руслан Малиновський і форвард «Севільї» Луїс Мюрієль - першочергові трансферні цілі клубу італійської Серії А – «Аталанти». Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У клубі розраховують вкластися в 30 мільйонів євро на трансфери обох гравців. 26-річний українець вже погодився продовжити кар'єру в «Аталанті», повідомляє Football Italia.

Італійський клуб хоче оформити переходи цих гравців до 11 липня, коли команда вийде з відпустки. Раніше ЗМІ повідомляли, що клуб з Бергамо запропонував 12 мільйонів євро за 26-річного українця, але «Генк» хоче 20.

Нагадаємо, український півзахисник Руслан Малиновський став чемпіоном Бельгії у складі «Генка». В цьому сезоні Малиновський забив за «Генк» 16 м’ячів і віддав 16 гольових передач.

«Генк» виграв чемпіонат Бельгії вперше з 2011 року. Це четвертий чемпіонський титул в історії клубу.