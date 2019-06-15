Сьогодні в Харкові відкриють футбольну академію «Інтера»

Церемонію відкриття відвідає екс-воротар міланців Франческо Тольдо.

Міланський «Інтер» сьогодні відкриє нову футбольну академію в Україні, яка працюватиме в Харкові. Про це повідомляє Tribuna.com.

Церемонію відкриття відвідає екс-кіпер міланців, 47-річний італієць Франческо Тольдо.

Тольдо виступав за «Інтер» з 2001 по 2010 роки, зігравши за клуб майже півтори сотні матчів і 5 разів вигравши чемпіонство Серії А, а також один раз Лігу чемпіонів.

У минулому сезоні чемпіонату Італії «Інтер» завоював 4-е місце, отримавши можливість виступити в Лізі чемпіонів в наступному сезоні.

Нагадаємо, в лютому футбольну академію в Києві відкрив багаторазовий чемпіон Португалії – клуб «Бенфіка». А в Тернополі запрацювала академія мадридського «Реала».