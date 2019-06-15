Збірна України U-20 провела останнє тренування перед фіналом ЧС

У матчі за титул чемпіона світу наші футболісти зіграють з Південною Кореєю.

Вчора ввечері після теоретичного заняття гравці збірної України U-20 провели офіційну передматчеве тренування на стадіоні в місті Лодзь. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Відзначимо, що 15 хвилин тренувальної сесій були відкриті для представників ЗМІ.

У тренуванні взяли участь всі гравці молодіжної команди, в тому числі і Денис Попов. Захисник не зможе допомогти команді у фінальному матчі через вилучення в півфіналі проти Італії (1:0).

Вирішальний матч ЧС судитиме бригада арбітрів зі США на чолі з Ісмаїлом Ельфатхом. Коментуватимуть поєдинок на UA:Перший Дмитро Джулай і Денис Босянок.

Фінальний поєдинок ЧС Україна - Південна Корея зіграють в суботу, 15 червня, в місті Лодзь. Початок зустрічі о 19:00 за київським часом.