Українські легкоатлетки завоювали 4 медалі на міжнародних змаганнях
Укрінформ
Українські легкоатлетки взяли участь у міжнародних змаганнях, де вибороли 4 призових місця.
Срібними нагородами відзначилися Оксана Окунєва (зі стрибків у висоту, 1,88 м) і Марина Бех-Романчук (зі стрибків у довжину, 6,48 м), які 12 червня виступили на змаганнях Filothei Women Gala у Греції. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.
Ольга Ляхова стала другою з бігу на 800 м на змаганнях MeetingdeMontreuil (Франція, 11 червня). Її час – 2.01,75 хв. Ірина Климець стала третьою з метання молота (69,20 м).
Фото: facebook/marisha.bex