Українські легкоатлетки завоювали 4 медалі на міжнародних змаганнях

Українські легкоатлетки взяли участь у міжнародних змаганнях, де вибороли 4 призових місця.

Срібними нагородами відзначилися Оксана Окунєва (зі стрибків у висоту, 1,88 м) і Марина Бех-Романчук (зі стрибків у довжину, 6,48 м), які 12 червня виступили на змаганнях Filothei Women Gala у Греції. Про це повідомляє прес-служба ФЛАУ.

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Ольга Ляхова стала другою з бігу на 800 м на змаганнях MeetingdeMontreuil (Франція, 11 червня). Її час – 2.01,75 хв. Ірина Климець стала третьою з метання молота (69,20 м).

Фото: facebook/marisha.bex