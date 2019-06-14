Ісмаїлі може перейти в «Рому»

Новий клуб Паулу Фонсеки готовий заплатити «Шахтарю» 15 млн євро.

«Шахтар» і «Рома» близькі до домовленості щодо трансферу лівого захисника «гірників» Ісмаїлі. Про це повідомляє Forzaroma.

Видання повідомляє, що «Шахтар» вимагає 20 млн євро, але клуби можуть зійтися на сумі трансферу в 15 млн. Раніше про потенційну ціною в 15 млн євро за трансфер Ісмаїлі в «Рому» повідомляло видання Corriere dello Sport.

Transfermarkt оцінює Ісмаїлі в 18 млн євро.

У минулому сезоні 29-річний захисник зіграв за «Шахтар» 39 матчів. В його активі 2 голи і 12 результативних передач.

Його контракт з донецьким клубом закінчується влітку 2023 року. В угоді прописана клаузула (відступні) в розмірі 100 млн євро.