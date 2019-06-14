Манджукич переміг Модрича на благодійному тенісному турнірі в Загребі

Футболісти Лука Модрич (“Реал”) і Маріо Манджукич (“Ювентус”) взяли участь у виставкових тенісних змаганнях за участю зірок хорватського спорту.

Благодійний тенісний турнір "Гейм, сет, Хорватія" відбувся 12 червня в Загребі. Про це повідомляє БТУ.

Проведення турніру підтримала президент Хорватії Колінда Грабар-Кітарович, а серед учасників були футболісти Лука Модрич, Маріо Манджукич, Іван Перішич, Матео Ковачич, Іван Класніч, баскетболісти Боян Богданович і Даріо Шарич, гімнасти Тім Србіч і Марійо Можнік, легкоатлетка Сара Колак та інші.

Матчі пройшли в форматі парних тай-брейків, де напарниками гостей стали професійні тенісисти: Марін Чиліч, Мате Павич, Іван Додіг, Іван Любічіч, Іва Майолі, Маріо Анчич, Ана Конюх.

У фіналі дует Маріо Манджукич/Патрік Юріна переміг пару Лука Модрич/Марін Чиліч із рахунком 11:9.

У рамках виставкових змагань, організованих Фондом Марина Чиліча, відбувся збір коштів для будівництва мультифункціонального спортивного комплексу на сході країни.

Фото: Game Set Hrvatska