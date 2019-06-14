Зінченко наздогнав Ярмоленка в трансферній вартості - Transfermarkt
Укрінформ
Трансферна вартість українського захисника англійського футбольного клубу “Манчестер Сіті” Олександра Зінченка піднялася на 5 млн євро.
За оновленими даними трансферної вартості гравців АПЛ за версією Transfermarkt, ціна Олександра Зінченка наразі становить 20 млн євро.
Серед гравців свого клубу Олександр Зінченко ділить 16-18 місце.
Тепер Зінченко і півзахисник “Вест Гема” Андрій Ярмоленко зрівнялися в трансферній вартості і є найдорожчими футболістами УПЛ серед українців.