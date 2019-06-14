"Генк" і "Аталанта" продовжують торгуватися щодо трансферу Малиновського - ЗМІ

Укрінформ
Бельгійський футбольний клуб “Генк” не має наміру відпускати українського півзахисника Руслана Малиновського за ту суму, яку запропонувала італійська “Аталанта”.

“Аталанта” зробила пропозицію “Генку” про трансфер українського півзахисника Руслана Малиновського, “Генк” у свою чергу запропонував футболісту новий контракт. Про це повідомляє Sport Arena.

“За інформацією видання Nieuwsblad.be, клуб з Бергамо готовий заплатити 12 млн євро за гравця, проте позитивної відповіді від бельгійців не отримав. Справа в тому, що “Генк” готовий розстатися з Малиновським за суму не нижче 20 млн євро. Також чемпіони Бельгії запропонували українцю новий контракт на покращених умовах з надією утримати ще на сезон”, - йдеться в повідомленні.

Представники “Аталанти” збираються запропонувати “Генку” компроміс: 15 мільйонів євро плюс бонуси.

Зазначимо, що крім “Аталанти”, інтерес до українця виявляють і інші італійські клуби, а також клуби з Португалії та Англії.

Сам Руслан Малиновський налаштований на перехід до “Аталанти”.

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Нагадаємо, чинний контракт Малиновського з “Генком” розрахований до 2022 року, згідно з яким українець заробляє 1 млн євро за сезон. Минулого сезону хавбек провів за команду 51 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 16 голами.

Фото: krcgenk.be

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