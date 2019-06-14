"Генк" і "Аталанта" продовжують торгуватися щодо трансферу Малиновського - ЗМІ
“Аталанта” зробила пропозицію “Генку” про трансфер українського півзахисника Руслана Малиновського, “Генк” у свою чергу запропонував футболісту новий контракт. Про це повідомляє Sport Arena.
“За інформацією видання Nieuwsblad.be, клуб з Бергамо готовий заплатити 12 млн євро за гравця, проте позитивної відповіді від бельгійців не отримав. Справа в тому, що “Генк” готовий розстатися з Малиновським за суму не нижче 20 млн євро. Також чемпіони Бельгії запропонували українцю новий контракт на покращених умовах з надією утримати ще на сезон”, - йдеться в повідомленні.
Представники “Аталанти” збираються запропонувати “Генку” компроміс: 15 мільйонів євро плюс бонуси.
Зазначимо, що крім “Аталанти”, інтерес до українця виявляють і інші італійські клуби, а також клуби з Португалії та Англії.
Сам Руслан Малиновський налаштований на перехід до “Аталанти”.
Нагадаємо, чинний контракт Малиновського з “Генком” розрахований до 2022 року, згідно з яким українець заробляє 1 млн євро за сезон. Минулого сезону хавбек провів за команду 51 матч у всіх турнірах, в яких відзначився 16 голами.
Фото: krcgenk.be